Арестованы главный тренер "Портленда" и баскетболист "Майами"
время публикации: 25 октября 2025 г., 09:19 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 09:19
Арестованы главный тренер "Портленд Трэйл Блэйзерс" Чонси Билапс и баскетболист "Майами Хит" Терри Розье, сообщает ВВС.
Члена Зала баскетбольной славы Чонси Билапса подозревают в причастности к подпольным играм в покер, которые были организованы мафией.
Терри Розье и бывший баскетболист НБА Дэймон Джонс арестованы ФБР по делу о незаконных ставках.
По этому делу арестованы 6 человек. Баскетболистов обвиняют в симуляции травм с целью повлиять на коэффициенты ставок.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2025