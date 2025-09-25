Лига Европы. "Маккаби" сыграл вничью с ПАОКом
В матче первого тура основного этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" сыграл вничью 0:0 с ПАОКом.
Впервые с октября прошлого года греки не смогли забить в двух матчах подряд.
ПАОК чаще (18:9) и точнее (5:3) бил по воротам.
Больше голевых моментов создал "Маккаби" 4:3.
На 4-й минуте хозяева могли открыть счет. Рой Мишпати парировал мяч после опасного удара Тайсона.
В середине первого тайма мог забить Дор Перец. Иржи Павленка выручил хозяев.
Во втором тайме Мишпати совершил два впечатляющих сэйва после ударов Камара и Чалова.
Лучшим игроком матча признан защитник "Маккаби" Тайрез Асанте.
