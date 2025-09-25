x
25 сентября 2025
25 сентября 2025
25 сентября 2025
Спорт

Лига Европы. "Маккаби" сыграл вничью с ПАОКом

Футбол
время публикации: 25 сентября 2025 г., 06:33 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 06:33
Лига Европы. "Маккаби" сыграл вничью с ПАОКом
AP Photo/Giannis Papanikos

В матче первого тура основного этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" сыграл вничью 0:0 с ПАОКом.

Впервые с октября прошлого года греки не смогли забить в двух матчах подряд.

ПАОК чаще (18:9) и точнее (5:3) бил по воротам.

Больше голевых моментов создал "Маккаби" 4:3.

На 4-й минуте хозяева могли открыть счет. Рой Мишпати парировал мяч после опасного удара Тайсона.

В середине первого тайма мог забить Дор Перец. Иржи Павленка выручил хозяев.

Во втором тайме Мишпати совершил два впечатляющих сэйва после ударов Камара и Чалова.

Лучшим игроком матча признан защитник "Маккаби" Тайрез Асанте.

Спорт
