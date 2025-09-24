x
24 сентября 2025
В Португалии ограбили главного тренера национальной сборной по футболу

время публикации: 24 сентября 2025 г., 07:44 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 07:48
Роберто Мартинес
AP Photo/Hakob Berberyan

Неизвестные ограбили дом главного тренера сборной Португалии по футболу Роберто Мартинеса в Кашкайше (прибрежный город к западу от Лиссабона). Общий ущерб оценивается более чем в €1 млн, сообщает издание A Bola.

Преступники пробрались в дом через кухню и украли ювелирные ценности и часы. Мартинеса не было в доме, свидетелем ограбления стал сторож, пишет ТАСС.

Роберто Мартинесу 52 года, он возглавляет сборную Португалии с января 2023 года. Ранее тренировал английские клубы "Суонси", "Уиган" и "Эвертон", а также сборную Бельгии, с которой завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2018 года.

