В поединке лидеров ничья. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
Состоялись матчи второго тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу.
Апоэль (Петах-Тиква) - Апоэль (Тель-Авив) 0:1
На 74-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален бывший нападающий молодежных команд "Вест Хэма" и "Ноттингем Форест" Шанде Силва.
Победный гол на 88-й минуте забил 18-летний Даниэль Даппа.
Маккаби (Хайфа) - Маккаби (Тель-Авив) 1:3
В первом тайме голы забили Элио Варела (в сентябре перешел из "Гента") и арендованный у "Маккаби Бней Райна" Саид Абу-Фархи 0:2.
На 24-й минуте гол хозяев был отменен из-за офсайда.
На 59-й минуте хайфская команда осталась в меньшинстве. Удален Триванте Стюарт.
На 77-й минуте Гай Меламед сократил отставание. На 84-й минуте Идо Шахар реализовал пенальти.
Тель-авивский "Маккаби" занимает третье место, отставая от лидера на 8 очков. После игры наставник "желтых" сказал, что чемпионство все еще возможно.
Апоэль (Беэр-Шева) - Бейтар (Иерусалим) 2:2
"Апоэль" лидирует, опережая "Бейтар" на 2 очка.
После первого тайме южане вели в счете 2:0. Оба гола забил Игор Златанович.
"Бейтар" отыгрался на шестой минуте компенсированного времени.