Спорт

В поединке лидеров ничья. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

время публикации: 26 апреля 2026 г., 07:24 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 07:24
AP Photo/Chris Arjoon

Состоялись матчи второго тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу.

Апоэль (Петах-Тиква) - Апоэль (Тель-Авив) 0:1

На 74-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален бывший нападающий молодежных команд "Вест Хэма" и "Ноттингем Форест" Шанде Силва.

Победный гол на 88-й минуте забил 18-летний Даниэль Даппа.

Маккаби (Хайфа) - Маккаби (Тель-Авив) 1:3

В первом тайме голы забили Элио Варела (в сентябре перешел из "Гента") и арендованный у "Маккаби Бней Райна" Саид Абу-Фархи 0:2.

На 24-й минуте гол хозяев был отменен из-за офсайда.

На 59-й минуте хайфская команда осталась в меньшинстве. Удален Триванте Стюарт.

На 77-й минуте Гай Меламед сократил отставание. На 84-й минуте Идо Шахар реализовал пенальти.

Тель-авивский "Маккаби" занимает третье место, отставая от лидера на 8 очков. После игры наставник "желтых" сказал, что чемпионство все еще возможно.

Апоэль (Беэр-Шева) - Бейтар (Иерусалим) 2:2

"Апоэль" лидирует, опережая "Бейтар" на 2 очка.

После первого тайме южане вели в счете 2:0. Оба гола забил Игор Златанович.

"Бейтар" отыгрался на шестой минуте компенсированного времени.

