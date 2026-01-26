НБА: Бен Шараф впервые с декабря сыграл за "Бруклин", но "Нетс" разгромно проиграли "Клипперс"

Израильский защитник Бен Шараф вернулся в состав "Бруклин Нетс" и провел первый матч в НБА с начала декабря, однако его команда уступила "Лос-Анджелес Клипперс" – 89:126 на выезде.

Шараф вышел со скамейки и набрал 6 очков за 17 минут. Второй израильтянин в составе "Нетс", Дэнни Вулф, стал одним из самых результативных у гостей – 14 очков и 7 подборов.

У "Клипперс" самым результативным был Кавай Ленард – 28 очков. Хозяева выиграли уже стартовую четверть 38:14 и довели преимущество до разгромного.