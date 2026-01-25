В Ашдоде болельщик "Бейтара" пытался пронести на стадион петарды, спрятав их в гипсе

Болельщик иерусалимского "Бейтара", приехавший на игру своей команды с клубом Ашдода на костылях, привлек внимание полицейских. Он был доставлен в отделение полиции для проверки.

Отметим, что на фотографиях можно увидеть, что гипс у болельщика был наложен поверх спортивных штанов и он не прилегал плотно к ноге.