Лос-Анджелес готовится к Олимпиаде-2028: без новых арен, но с новыми видами спорта

Организаторы летних Олимпийских игр 2028 продолжают подготовку к соревнованиям, которые пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.

Лос-Анджелес станет третьим в истории городом, принявшим Олимпиаду трижды, после Лондона (1908, 1948, 2012) и Парижа (1900, 1924, 2024).

Главной особенностью Игр станет отказ от строительства новых спортивных объектов. Соревнования планируется провести более чем на 40 существующих аренах и площадках, большинство из которых уже принимали крупнейшие международные турниры. По замыслу организаторов, это позволит существенно сократить расходы и уменьшить воздействие на окружающую среду.

Церемонии открытия пройдут сразу на двух аренах: историческом Los Angeles Memorial Coliseum, который станет первым стадионом, трижды принимавшим Олимпийские игры (1932, 1984 и 2028 годы), и современном SoFi Stadium в Инглвуде. Церемония закрытия состоится в Колизее.

В программу Олимпиады-2028 включены пять дополнительных видов спорта: флаг-футбол, лакросс (в формате sixes), крикет (Twenty20), сквош и бейсбол/софтбол, который возвращается в олимпийскую программу. Организаторы рассчитывают, что эти дисциплины помогут привлечь новую аудиторию, прежде всего в Северной Америке и Южной Азии.

Одной из главных задач для оргкомитета остается транспортное обеспечение Игр. Власти Лос-Анджелеса рассчитывают принять сотни тысяч иностранных гостей и миллионы зрителей, при этом город традиционно испытывает серьезные транспортные проблемы. Для обслуживания Олимпиады планируется расширить сеть общественного транспорта, увеличить число специальных автобусных маршрутов и максимально использовать уже существующую спортивную инфраструктуру.