Из-за войны с Ираном перенесена жеребьевка Кубка Азии по футбол
время публикации: 26 марта 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 10:25
Жеребьевка финальной части Кубка Азии по футболу 2027 перенесена из-за ситуации в сфере безопасности.
Об этом сообщает сайт Азиатской конфедерации футбола.
Жеребьевка должна была состояться 11 апреля в Эр-Рияде.
