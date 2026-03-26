x
Спорт

НБА. Бен Сараф набрал 14 очков. "Бруклин" проиграл

Баскетбол
НБА
время публикации: 26 марта 2026 г., 10:01 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 10:08
НБА. Бен Сараф набрал 14 очков. "Бруклин" проиграл
AP Photo/Jed Jacobsohn

В матче регулярного чемпионата НБА "Бруклин Нетс" проиграл "Голден Стэйт Уорриорз" 106:109.

"Воины" обыграли "Бруклин" в Сан-Франциско впервые с декабря 2023 года.

Форвард "воинов" Ги Сантос установил личный рекорд результативности - 31 очко.

Деймонд Грин сделал победный бросок за 7 секунд до конца матча.

Израильтянин Бен Сараф (Бруклин) набрал 14 очков и сделал 7 подборов.

