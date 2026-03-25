Отборочный матч юношеского чемпионата Европы по футболу. Израильтяне проиграли австрийцам

В матче первого тура первого отборочного турнира юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 19 лет) израильтяне проиграли австрийцам 1:2.

На 11-й минуте Таре Экереокосу (Рапид, Вена) вывел австрийцев вперед 0:1. На 48-й минуте Нико Машинг (Зальцбург) удвоил преимущество сборной Австрии 0:2.

На 67-й минуте Лирой Авревая сократил отставание 1:2.

В параллельном матче в этой же группе немцы обыграли боснийцев 2:1.

Во второй отборочный этап выходят команды занявшие первое, второе и третье места в группе.