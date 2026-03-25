Возобновился чемпионат Израиля по футболу в Лиге Леумит
время публикации: 25 марта 2026 г., 12:44 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 12:44
Возобновился чемпионат Израиля по футболу. Состоялись матчи двадцать пятого тура Лиги Леумит (второго дивизиона).
Игры высшего дивизиона (Лиги Аль) должны возобновиться 4 апреля.
Апоэль (Хадера) - Кирьят-Ям 1:4
Апоэль (Кфар-Саба) - Апоэль (Кфар-Шалем) 2:3
Кафр-Касем - Маккаби (Герцлия) 0:2
