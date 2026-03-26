26 марта 2026
ФИФА вводит новые правила. Они будут действовать на чемпионате мира

время публикации: 26 марта 2026 г., 19:29 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 19:29
ФИФА вводит новые правила. которые будут действовать в матчах чемпионата мира по футболу.

Изменения усложнят затяжку времени и расширят полномочия видеоассистентов.

1. Заменяемый игрок должен покинуть поле за 10 секунд. Если он не успевает, выходящий игрок ждет 1 минуту, а команда временно играет в меньшинстве.

2. На вбрасывание аута и удар от ворот отводится 5 секунд. При нарушении мяч переходит сопернику.

3. Игрок, которому оказывают помощь на поле, обязан покинуть его и ждать 1 минуту перед возвращением, если за нарушение не были показаны желтая или красная карточки.

4. Видеоассистенты теперь могут проверять эпизоды со вторыми желтыми карточками (ведущими к удалению) и спорные угловые.

5. Только капитан команды имеет право обращаться к арбитру за разъяснениями. Остальные игроки, окружающие судью, будут наказываться желтой карточкой.

