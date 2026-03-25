Эрлинг Холанн купил самую дорогую книгу в истории Норвегии и подарил родному городу
время публикации: 25 марта 2026 г., 12:08 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 12:08
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанн купил самую дорогую книгу в истории Норвегии, сообщает Yahoo Life.
Он вместе с отцом приобрел в декабре 2025 года издание "Королевских саг" Снорри Стурлусона 1594 года за 1,3 миллиона норвежских крон (134 000 долларов).
Он передал книгу библиотеке города Брюне, в котором вырос.
"Я никогда не был большим поклонником чтения", - цитируют футболиста местные СМИ.
"Я хочу, чтобы книга всегда была открыта, чтобы люди могли читать о тех, кто родом из моего дома, из Брюне и Йерена", — в заявлении муниципалитета приводятся слова Холанна.
