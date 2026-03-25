Эрлинг Холанн купил самую дорогую книгу в истории Норвегии и подарил родному городу

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанн купил самую дорогую книгу в истории Норвегии, сообщает Yahoo Life.

Он вместе с отцом приобрел в декабре 2025 года издание "Королевских саг" Снорри Стурлусона 1594 года за 1,3 миллиона норвежских крон (134 000 долларов).

Он передал книгу библиотеке города Брюне, в котором вырос.

"Я никогда не был большим поклонником чтения", - цитируют футболиста местные СМИ.

"Я хочу, чтобы книга всегда была открыта, чтобы люди могли читать о тех, кто родом из моего дома, из Брюне и Йерена", — в заявлении муниципалитета приводятся слова Холанна.