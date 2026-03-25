25 марта 2026
последняя новость: 12:20
25 марта 2026
25 марта 2026
последняя новость: 12:20
25 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

Эрлинг Холанн купил самую дорогую книгу в истории Норвегии и подарил родному городу

время публикации: 25 марта 2026 г., 12:08 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 12:08
Эрлинг Холанн купил самую дорогую книгу в истории Норвегии и подарил родному городу
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанн купил самую дорогую книгу в истории Норвегии, сообщает Yahoo Life.

Он вместе с отцом приобрел в декабре 2025 года издание "Королевских саг" Снорри Стурлусона 1594 года за 1,3 миллиона норвежских крон (134 000 долларов).

Он передал книгу библиотеке города Брюне, в котором вырос.

"Я никогда не был большим поклонником чтения", - цитируют футболиста местные СМИ.

"Я хочу, чтобы книга всегда была открыта, чтобы люди могли читать о тех, кто родом из моего дома, из Брюне и Йерена", — в заявлении муниципалитета приводятся слова Холанна.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2026

Изменились сроки возобновления чемпионата Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2026

Футбол. Победителем женского Кубка Азии стала сборная Японии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2026

Чемпионат Англии. Даниэль Перец не пропустил. "Саутгемптон" победил
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2026

Сенсация. "Эвертон" разгромил "Челси". Результаты матчей чемпионата Англии