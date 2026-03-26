Товарищеский матч. Сборные Израиля и Грузии сыграли вничью

В Тбилиси состоялся товарищеский футбольный матч. Сборные Грузии и Израиля сыграли вничью 2:2.

На 36-й минуте Хвича Кварацхелия (ПСЖ) открыл счет 1:0.

В первом тайме ворота израильтян защищал Даниэль Перец (Бавария, на правах аренды играет за Саутгемптон).

Во втором тайме ворота сборной Израиля защищал Омри Глазер (Црвена Звезда).

На 54-й минуте Хвича Кварацхелия забил второй гол 2:0.

На 59-й минуте на поле вышлиГай Мизрахи (Апоэль, Беэр-Шева), Омри Гандельман (Лечче) и Дор Турджеман (Нью Ингленд Революшен), которые и спасли сборную Израиля от поражения.

На 61-й минуте Мизрахи сократил отставание, а через 3 минуты Гандельман сравнял счет 2:2.