Товарищеский матч. Сборные Израиля и Грузии сыграли вничью
время публикации: 26 марта 2026 г., 21:04 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 21:11
В Тбилиси состоялся товарищеский футбольный матч. Сборные Грузии и Израиля сыграли вничью 2:2.
На 36-й минуте Хвича Кварацхелия (ПСЖ) открыл счет 1:0.
В первом тайме ворота израильтян защищал Даниэль Перец (Бавария, на правах аренды играет за Саутгемптон).
Во втором тайме ворота сборной Израиля защищал Омри Глазер (Црвена Звезда).
На 54-й минуте Хвича Кварацхелия забил второй гол 2:0.
На 59-й минуте на поле вышлиГай Мизрахи (Апоэль, Беэр-Шева), Омри Гандельман (Лечче) и Дор Турджеман (Нью Ингленд Революшен), которые и спасли сборную Израиля от поражения.
На 61-й минуте Мизрахи сократил отставание, а через 3 минуты Гандельман сравнял счет 2:2.
