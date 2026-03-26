26 марта 2026
последняя новость: 21:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
26 марта 2026
|
26 марта 2026
|
последняя новость: 21:42
26 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

Товарищеский матч. Сборные Израиля и Грузии сыграли вничью

Футбол
время публикации: 26 марта 2026 г., 21:04 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 21:11
Товарищеский матч. Сборные Израиля и Грузии сыграли вничью
AP Photo/Tamuna Kulumbegashvili

В Тбилиси состоялся товарищеский футбольный матч. Сборные Грузии и Израиля сыграли вничью 2:2.

На 36-й минуте Хвича Кварацхелия (ПСЖ) открыл счет 1:0.

В первом тайме ворота израильтян защищал Даниэль Перец (Бавария, на правах аренды играет за Саутгемптон).

Во втором тайме ворота сборной Израиля защищал Омри Глазер (Црвена Звезда).

На 54-й минуте Хвича Кварацхелия забил второй гол 2:0.

На 59-й минуте на поле вышлиГай Мизрахи (Апоэль, Беэр-Шева), Омри Гандельман (Лечче) и Дор Турджеман (Нью Ингленд Революшен), которые и спасли сборную Израиля от поражения.

На 61-й минуте Мизрахи сократил отставание, а через 3 минуты Гандельман сравнял счет 2:2.

ФИФА вводит новые правила. Они будут действовать на чемпионате мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2026

Из-за войны с Ираном перенесена жеребьевка Кубка Азии по футбол
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2026

Отборочный матч юниорского чемпионата Европы по футболу. Израильтяне победили эстонцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 марта 2026

Отборочный матч юношеского чемпионата Европы по футболу. Израильтяне проиграли австрийцам