В Греции зажгли олимпийский огонь

Сегодня в Олимпии был зажжен огонь зимних олимпийских игр 2026 года.

Огонь зажгла актриса Мария Мина, исполнявшая роль верховной жрицы церемонии.

На церемонии присутствовала глава МОК Кирсти Ковентри и большая итальянская делегация.

4 декабря олимпийский огонь прибудет в Афины, откуда его доставят в Рим. В Италии эстафета олимпийского огня начнется 6 декабря и продлится 60 дней.