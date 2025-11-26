x
26 ноября 2025
Спорт

В Греции зажгли олимпийский огонь

время публикации: 26 ноября 2025 г., 13:31 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 13:31
В Греции зажгли олимпийский огонь
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Сегодня в Олимпии был зажжен огонь зимних олимпийских игр 2026 года.

Огонь зажгла актриса Мария Мина, исполнявшая роль верховной жрицы церемонии.

На церемонии присутствовала глава МОК Кирсти Ковентри и большая итальянская делегация.

4 декабря олимпийский огонь прибудет в Афины, откуда его доставят в Рим. В Италии эстафета олимпийского огня начнется 6 декабря и продлится 60 дней.

