В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов "Челси" разгромил "Барселону" 3:0. Три гола "синих" не были засчитаны.

Перед игрой по пустым трибунам "Стамфорд Бридж" бегала лиса.

Впервые лиса была замечена за 90 минут до начала матча.

Лиса исчезла перед тем, как на трибуны стали пребывать болельщики.

Видео пушистого гостя опубликовано в Х.