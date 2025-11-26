x
26 ноября 2025
26 ноября 2025
26 ноября 2025
последняя новость: 13:31
26 ноября 2025
Спорт

Лиса на счастье. Перед матчем Лиги чемпионов трибуну "Стамфорд Бридж" посетила лиса

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 26 ноября 2025 г., 13:17
Лиса на счастье. Перед матчем Лиги чемпионов трибуну "Стамфорд Бридж" посетила лиса
AP Photo/Ted Shaffrey

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов "Челси" разгромил "Барселону" 3:0. Три гола "синих" не были засчитаны.

Перед игрой по пустым трибунам "Стамфорд Бридж" бегала лиса.

Впервые лиса была замечена за 90 минут до начала матча.

Лиса исчезла перед тем, как на трибуны стали пребывать болельщики.

Видео пушистого гостя опубликовано в Х.

Спорт
