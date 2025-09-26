x
26 сентября 2025
Спорт

Теннис на колясках. Израильтянин стал победителем турнира на Сардинии

время публикации: 26 сентября 2025 г., 10:30 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 10:30
Теннис на колясках. Израильтянин стал победителем турнира на Сардинии
Израильский теннисист (теннис на колясках) Рой Аберджиль стал победителем турнира Sardinia Open International Futures в одиночном и парном разрядах.

В одиночном разряде он в финале победил испанца Роберто Ромо Мартина 3:6, 7:5, 6:2.

В парном разряде Олй Аберджиль и швейцарец Джоб Бренла в финале обыграли Роберто Ромо Мартина и француза Пьерлина Анжели 6:2, 2:6, 10:6.

