Теннис на колясках. Израильтянин стал победителем турнира на Сардинии

Израильский теннисист (теннис на колясках) Рой Аберджиль стал победителем турнира Sardinia Open International Futures в одиночном и парном разрядах.

В одиночном разряде он в финале победил испанца Роберто Ромо Мартина 3:6, 7:5, 6:2.

В парном разряде Олй Аберджиль и швейцарец Джоб Бренла в финале обыграли Роберто Ромо Мартина и француза Пьерлина Анжели 6:2, 2:6, 10:6.