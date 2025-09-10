Теннис на колясках. Израильтянка стала победительницей турнира Sion Open

Победительницей турнира Sion Open (теннис на колясках) (серия ITF 3), который проходил в Сьоне, Швейцария, стала китаянка Луоян Гуо.

В финале она победила израильтянку Мааян Зикри 6:2, 6:3.

По пути к финалу израильская теннисистка победила британку Эбби Брикуэлл 6:1, 3:6, 6:3, японку Рио Окано 6:1, 6:3 и Юму Такамура (Япония) 7:5, 6:2.

В парном разряде победили Мааян Зикри и Луоян Гуо. В финале они обыграли немецкий дуэт Кристину Крюгер - Бритта Венд 6:0, 6:3.