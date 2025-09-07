x
07 сентября 2025
Спорт

Израильский теннисист стал победителем турнира в Астане

Теннис
время публикации: 07 сентября 2025 г., 07:47
Израильский теннисист стал победителем турнира в Астане
AP Photo/Seth Wenig

Победителем теннисного турнира J200, который проходил в Астане, стал израильтянин Дэн Бранд.

Он победил Артема Сидорова (Казахстан) 6:4, 6:2, Арсения Требухина (Казахстан) 6:2, 6:4, Ливена Митуша (Германия) 7:6, 3:6, 6:3, Каана Ишика Косанера (Турция) 6:4, 6:2.

В финале Дэн Бранд победил турка Рамазана Каана Октая 6:3, 6:4.

В юниорском рейтинге ITF он занимает 250-е место.

Спорт
