Израильский теннисист стал победителем турнира в Астане
время публикации: 07 сентября 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 07:47
Победителем теннисного турнира J200, который проходил в Астане, стал израильтянин Дэн Бранд.
Он победил Артема Сидорова (Казахстан) 6:4, 6:2, Арсения Требухина (Казахстан) 6:2, 6:4, Ливена Митуша (Германия) 7:6, 3:6, 6:3, Каана Ишика Косанера (Турция) 6:4, 6:2.
В финале Дэн Бранд победил турка Рамазана Каана Октая 6:3, 6:4.
В юниорском рейтинге ITF он занимает 250-е место.
Ссылки по теме