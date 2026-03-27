Футбол. Достижение Эдина Джеко
время публикации: 27 марта 2026 г., 13:12 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 13:12
Сборная Боснии и Герцеговины победила в серии пенальти валлийцев 4:2 и вышла в финал стыковых матчей чемпионата мира по футболу.
В решающем матче боснийцы сыграют с итальянцами.
Основное время матча завершилось вничью 1:1.
На 51-й минуте Дэниэл Джеймс (Лидс) вывел сборную Уэльса вперед 1:0.
На 86-й минуте после подачи углового 40-летний Эдин Джеко (Шальке 04) головой отправил мяч в дальний угол 1:1. Он забивает в матчах за сборную 20 лет подряд. В 147 матчах он забил 73 гола.
В серии послематчевых пенальти у боснийцев не забил Эрмедин Демирович (Штутгарт), у валлийцев - Бренна Джонсон (Кристал Пэлас) и Неко Уильямс (Ноттингем).
