Футбол. Достижение Эдина Джеко

Сборная Боснии и Герцеговины победила в серии пенальти валлийцев 4:2 и вышла в финал стыковых матчей чемпионата мира по футболу.

В решающем матче боснийцы сыграют с итальянцами.

Основное время матча завершилось вничью 1:1.

На 51-й минуте Дэниэл Джеймс (Лидс) вывел сборную Уэльса вперед 1:0.

На 86-й минуте после подачи углового 40-летний Эдин Джеко (Шальке 04) головой отправил мяч в дальний угол 1:1. Он забивает в матчах за сборную 20 лет подряд. В 147 матчах он забил 73 гола.

В серии послематчевых пенальти у боснийцев не забил Эрмедин Демирович (Штутгарт), у валлийцев - Бренна Джонсон (Кристал Пэлас) и Неко Уильямс (Ноттингем).