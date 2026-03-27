ММА. Израильский боец победил в Перу
время публикации: 27 марта 2026 г., 12:53 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 12:53
В Лиме, Перу, состоялся турнир ММА FFC 102: Vacacela vs. Cannetti 2.
Во втором по значимости поединке турнира израильтянин Кибеди Гордон в начале первого раунда нокаутировал перуанца Алексиса Рамоса.
В 10 поединках в профессиональном ММА израильтянин одержал восьмую победу.
