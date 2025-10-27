x
Спорт

СМИ: футболиста Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге

Россия
Футбол
Криминал
время публикации: 27 октября 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 08:30
Андрей Мостовой
AP Photo/Ivan Rybalko

Российские СМИ пишут о расследовании по поводу попытки похищения в Петербурге игрока футбольного клуба "Зенит" Андрея Мостового и связанного с этим вымогательства денег у предпринимателя.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк написала в Telegram-канале, что полицейские задержали подозреваемых в похищении предпринимателя и в попытке нападения на известного футболиста.

Агентство РИА Новости пишет, что речь идет о бизнесмена Сергее Селегене и футболисте Андрее Мостовом.

По данным Mash, 23 октября возле дома на улице Вязовой на спортсмена напали несколько человек. Они пытались затащить его в автомобиль, но ему на помощь пришел прохожий, они отбились от преступников.

Селегеня все же похитили 25 октября у магазина на Крестовском острове. Преступники заставили мужчину перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им десять миллионов. Четверых подозреваемых задержали при освобождении похищенного.

