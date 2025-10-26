"Реал" победил "Барселону". Три отмененных гола "Реала" и не забитый пенальти

В центральном матче десятого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" победил "Барселону" 2:1.

На 2-й минуте судья названчил пенальти в ворота "Барселоны", но после просмотра видеоповтора отменил это решение. На 12-й минуте гол Килиана Мбаппе отменен из-за офсайда.

На 22-й минуте "Реал" перехватил мяч в центре поля и разогнал быструю атаку. Мбаппе сильно пробил издали 1:0.

На 29-й и 30-й минутах Щенсны выручил гостей после опасных ударов Мбаппе И Хейсена. На 35-й минуте Винисиус Жуниор попытался перебросить мяч через вратаря. Щенсны парировал мяч на угловой.

У "Барселоны" мало что получалось в атаке, и на помощь пришли защитники соперника. На 38-й минуте потеря мяча у своей штрафной привела к голу Фермина Лопеса 1:1.

На 43-й минуте Винисиус Жуниор прошел по флангу и навесил. Милитау головой сбросил мяч во вратарскую. Беллингем забил 2:1. В конце первого тайма гол был отменен из-за офсайда у Мбаппе.

На 52-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти. Щенсны парировал мяч.

На 68-й минуте из-за офсайда отменили гол Беллингема.

На десятой минуте компенсированного времени "Барселона" осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Педри.