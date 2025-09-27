x
27 сентября 2025
27 сентября 2025
Спорт

В Италии не допустили израильских спортсменов до участия в престижной велогонке

время публикации: 27 сентября 2025 г., 22:23
В Италии не допустили израильских спортсменов до участия в престижной велогонке
Организаторы престижной однодневной шоссейной велогонки "Джиро дель Эмилия" (Giro dell'Emilia) сообщили, что команда из Израиля Israel-Premier Tech не будет допущена до соревнований из соображений "общественной безопасности".

По словам Адриано Амици, главы компании-организатора велогонки, это было тяжелое решение. "Атмосфера слишком напряженная, риск срыва гонки слишком высок. У нас не оставалось иного выбора", – заявил он в интервью AFP.

