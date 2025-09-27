x
27 сентября 2025
27 сентября 2025
Спорт

Мадридское дерби. "Атлетико" разгромил "Реал"

Футбол
время публикации: 27 сентября 2025 г., 20:58 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 21:04
AP Photo/Manu Fernandez

В центральном матче седьмого тура чемпионата Испании "Атлетико" в дерби разгромил "Реал" 5:2.

"Реал" одержал семь побед на старте сезона во всех турнирах. Но сегодня "Атлетико" был сильнее.

На 3-й минуте Серлот вышел один на один с Куртуа. Форвард замешкался. Милитао в подкате сумел выбить мяч. На 14-й минуте Симеоне навесил. Ле Норман головой переправил мяч в сетку 1:0.

На 20-й минуте Джулиано Симеоне вышел один на один, но сыграл неудачно.

На 25-й минуте "Реал" отыгрался. Мбаппе ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол 1:1. На 36-й минуте Ле Норман неудачно прервал передачу, сбросив мяч Винисиусу Жуниору. Бразилец прошел по флангу и прострелил. Гюлер точно пробил 1:2.

Через 3 минуты "индейцы" едва не отыгрались. Мяч после удара Хулиана Альвареса попал в штангу. На 43-й минуте гол "Атлетико" не был засчитан. На 3-й минуте, добавленной к первому тайму, Коке навесил. Серлот головой отправил мяч в сетку 2:2.

На 51-й минуте Альварес реализовал пенальти 3:2. На 64-й минуте Альварес забил ударом со штрафного 4:2.

На третьей минуте компенсированного времени защитники "Реала" потеряли мяч в центре поля. Баэна вывел Гризманна один на один 5:2.

Спорт
