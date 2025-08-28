Состав сборной Израиля на отборочные матчи чемпионата мира

Названы футболисты сборной Израиля. которые примут участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира против команд Молдовы и Италии.

Вратари: Даниэль Перец, Омри Глэйзер, Нив Элиаси.

Защитники: Рой Ревиво, Гай Мизрахи, Ор Белориан, Эли Даса, Раз Шломо, Дэнни Групер, Идан Нахмиас, Став Лемкин, Сагив Йехезкель, Анан Халайли.

Нападающие и полузащитники: Габи Каниховский, Ярин Леви, Махмуд Джабер, Элиэль Перец, Омри Гандельман, Дор Перец, Ярден Шуа, Оскар Глух, Дан Битон, Ошер Давида, Манор Соломон, Дор Турджеман, Тай Барибо.