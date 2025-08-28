x
28 августа 2025
|
последняя новость: 11:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 11:46
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Состав сборной Израиля на отборочные матчи чемпионата мира

Футбол
время публикации: 28 августа 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 10:36
Состав сборной Израиля на отборочные матчи чемпионата мира
AP Photo/Denes Erdos

Названы футболисты сборной Израиля. которые примут участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира против команд Молдовы и Италии.

Вратари: Даниэль Перец, Омри Глэйзер, Нив Элиаси.

Защитники: Рой Ревиво, Гай Мизрахи, Ор Белориан, Эли Даса, Раз Шломо, Дэнни Групер, Идан Нахмиас, Став Лемкин, Сагив Йехезкель, Анан Халайли.

Нападающие и полузащитники: Габи Каниховский, Ярин Леви, Махмуд Джабер, Элиэль Перец, Омри Гандельман, Дор Перец, Ярден Шуа, Оскар Глух, Дан Битон, Ошер Давида, Манор Соломон, Дор Турджеман, Тай Барибо.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 августа 2025

Лионель Месси забил два гола. "Интер Майами" вышел в финал Кубка лиг
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 августа 2025

Сенсация Кубка английской лиги. "Манчестер Юнайтед" проиграл клубу четвертой лиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 августа 2025

"Рига" победила, но вылетела из еврокубков
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 августа 2025

Лига Европы. Удаление бывшего защитника "Маккаби". Норвежцы разгромили киприотов