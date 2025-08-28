x
28 августа 2025



28 августа 2025
Спорт

Сенсация Кубка английской лиги. "Манчестер Юнайтед" проиграл клубу четвертой лиги

Футбол
Сенсации
время публикации: 28 августа 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 09:23
Сенсация Кубка английской лиги. "Манчестер Юнайтед" проиграл клубу четвертой лиги
AP Photo/Dave Thompson

В матче второго раунда Кубка английской лиги "Гримсби Таун" в серии пенальти победил "Манчестер Юнайтед" 12:11.

Основное время матча завершилось вничью 2:2.

В третьем раунде "Гримсби Таун" сыграет с "Шеффилд Уэйнсдэй".

Команда из Клиторпса играет в Лиге 2 (четвертый дивизион английского футбола).

В первом тайме голы в ворота фаворита забили Чарльз Вернам и воспитанник "Манчестер Юнайтед" Тиррелл Уоррен.

Во втором тайме на поле вышли несколько игроков основного состава "Манчестер Юнайтед". Голы забили Брайан Мбемо (21 июля перешел из "Брентфорда") и Гарри Магуайр.

В серии послематчевых пенальти у "Гримсби" не забил воспитанник "Лидса" Кларк Одуор, у "Манчестер Юнайтед" - Маттеус Кунья и Мбемо.

Спорт
