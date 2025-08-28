Лига Европы. Удаление бывшего защитника "Маккаби". Норвежцы разгромили киприотов
время публикации: 28 августа 2025 г., 07:57 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 08:03
"Бранн" вышел в основную часть Лиги Европы. В ответном матче норвежцы разгромили АЕК (Ларнака) 4:0.
В первом матче скандинавы победили 2:1.
АЕК вылетел в Лигу конференций.
На 39-й минуте (при счете 0:0) киприоты остались в меньшинстве. Был удален бывший защитник тель-авивского "Маккаби" Энрич Спборит.
На последних секундах первого тайма счет открыл Никлас Кастро.
Во втором тайме отличились Мадс Хансен, Фредрик Кнудсен и Йоахим Солтведт.
Ссылки по теме