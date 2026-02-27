x
27 февраля 2026
Спорт

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 27 февраля 2026 г., 13:55 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 14:04
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
AP Photo/Manu Fernandez

Состоялась жеребьевка 1/8 финала лиги чемпионов. Первые матчи состоятся 10-11 марта, ответные 17-18.

Пары 1/8 финала:

ПСЖ (Франция) – Челси (Лондон, Англия),

Галатасарай (Стамбул, Турция) – Ливерпуль (Англия),

Реал (Мадрид, Испания) – Манчестер Сити (Англия),

Аталанта (Бергамо, Италия) – Бавария (Мюнхен, Германия),

Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания),

Атлетико (Мадрид, Испания) – Тоттенхэм (Лондон, Англия),

Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Лиссабон, Португалия),

Байер (Леверкузен, Германия) – Арсенал (Лондон, Англия).

