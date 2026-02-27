Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
время публикации: 27 февраля 2026 г., 13:55 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 14:04
Состоялась жеребьевка 1/8 финала лиги чемпионов. Первые матчи состоятся 10-11 марта, ответные 17-18.
Пары 1/8 финала:
ПСЖ (Франция) – Челси (Лондон, Англия),
Галатасарай (Стамбул, Турция) – Ливерпуль (Англия),
Реал (Мадрид, Испания) – Манчестер Сити (Англия),
Аталанта (Бергамо, Италия) – Бавария (Мюнхен, Германия),
Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания),
Атлетико (Мадрид, Испания) – Тоттенхэм (Лондон, Англия),
Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Лиссабон, Португалия),
Байер (Леверкузен, Германия) – Арсенал (Лондон, Англия).
