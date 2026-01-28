Израильтянка стала победительницей юниорского чемпионата Европы по джиу-джитсу
время публикации: 28 января 2026 г., 09:17 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 09:17
В Лондоне проходит чемпионат Европы по бразильскому джиу-джитсу.
16-летняя израильтянка Лиа Шалев стала победительницей в возрастной категории Juvenile2, весовая категория до 65 кг.
Согласно базе данных бойцов джиу-джитсу, в активе израильской спортсменки 58 побед, в том числе 29 - досрочно (submission).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2025