Спорт
Спорт

Израильтянка стала победительницей юниорского чемпионата Европы по джиу-джитсу

Смешанные единоборства
время публикации: 28 января 2026 г., 09:17 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 09:17
Израильтянка стала победительницей юниорского чемпионата Европы по джиу-джитсу
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Лондоне проходит чемпионат Европы по бразильскому джиу-джитсу.

16-летняя израильтянка Лиа Шалев стала победительницей в возрастной категории Juvenile2, весовая категория до 65 кг.

Согласно базе данных бойцов джиу-джитсу, в активе израильской спортсменки 58 побед, в том числе 29 - досрочно (submission).

Спорт
