Боец из Казахстана отказался пожать руку израильтянину после поражения в финале

В Бангкоке проходит чемпионат мира по джиу-лдитсу. Израильтянин Омри Хабиб стал чемпионом.

В финале Омри Хабиб (весовая категория до 69 кг) победил бойца из Казахстана.Серика Алдияра.

Точнее, боец из Казахстана был дисквалифицирован за удар ногой упавшего соперника.

После поражения он покинул площадку, не пожав сопернику руку.

В полуфинале израильтянин победил россиянина Владислава Сафонова.

Выступающий в этой же весовой категории Йоэль Криф занял девятое место.

Ранее израильтяне завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

Видео инцидента в финале опубликвал сайт ONE.