Молодежный чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 18 медалей
время публикации: 15 ноября 2025 г., 07:34 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 07:34
Завершился молодежный и юношеский чемпионат мира по джиу-джитсу. Спортсмены соревновались в возрастных категория до 16, до 18 и до 21 года.
Сборная Израиля заняла 11-е место в медальном зачете, завоевав 5 золотых, 1 серебряную и 12 бронзовых медалей.
Украинцы заняли восьмое место (7 + 9 + 4).
