x
15 ноября 2025
|
последняя новость: 08:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 ноября 2025
|
15 ноября 2025
|
последняя новость: 08:48
15 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Молодежный чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 18 медалей

Смешанные единоборства
время публикации: 15 ноября 2025 г., 07:34 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 07:34
Молодежный чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 18 медалей
AP Photo/Eugene Hoshiko

Завершился молодежный и юношеский чемпионат мира по джиу-джитсу. Спортсмены соревновались в возрастных категория до 16, до 18 и до 21 года.

Сборная Израиля заняла 11-е место в медальном зачете, завоевав 5 золотых, 1 серебряную и 12 бронзовых медалей.

Украинцы заняли восьмое место (7 + 9 + 4).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

Боец из Казахстана отказался пожать руку израильтянину после поражения в финале
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 ноября 2025

Чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали три медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 августа 2025

Кубок мира по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 14 медалей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Всемирные игры. Кикбоксинг. Полина Гроссман завоевала серебряную медаль