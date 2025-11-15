Молодежный чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 18 медалей

Завершился молодежный и юношеский чемпионат мира по джиу-джитсу. Спортсмены соревновались в возрастных категория до 16, до 18 и до 21 года.

Сборная Израиля заняла 11-е место в медальном зачете, завоевав 5 золотых, 1 серебряную и 12 бронзовых медалей.

Украинцы заняли восьмое место (7 + 9 + 4).