Чемпионат мира по кикбоксингу. Египтянка отказалась от боя с израильтянкой

В Абу-Даби проходит чемпионат мира по кикбоксингу. Трое израильтян вышли в полуфиналы.

До полуфиналов дошли Юлия Сачков, Полина Гроссман и Гай Хаджадж.

Не обошлось без неприятных инцидентов.

В первом круге египтянка не вышла на поединок против израильтянки Юлии Сачков (весовая категория до 52 кг).