x
27 ноября 2025
|
последняя новость: 09:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 ноября 2025
|
27 ноября 2025
|
последняя новость: 09:38
27 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по кикбоксингу. Египтянка отказалась от боя с израильтянкой

Смешанные единоборства
время публикации: 27 ноября 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 09:33

В Абу-Даби проходит чемпионат мира по кикбоксингу. Трое израильтян вышли в полуфиналы.

До полуфиналов дошли Юлия Сачков, Полина Гроссман и Гай Хаджадж.

Не обошлось без неприятных инцидентов.

В первом круге египтянка не вышла на поединок против израильтянки Юлии Сачков (весовая категория до 52 кг).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2025

Молодежный чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 18 медалей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

Боец из Казахстана отказался пожать руку израильтянину после поражения в финале
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Всемирные игры. Кикбоксинг. Полина Гроссман завоевала серебряную медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Кикбоксинг. Израильтянка Юлия Сачков стала чемпионкой Всемирных игр