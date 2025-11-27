Чемпионат мира по кикбоксингу. Египтянка отказалась от боя с израильтянкой
время публикации: 27 ноября 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 09:33
В Абу-Даби проходит чемпионат мира по кикбоксингу. Трое израильтян вышли в полуфиналы.
До полуфиналов дошли Юлия Сачков, Полина Гроссман и Гай Хаджадж.
Не обошлось без неприятных инцидентов.
В первом круге египтянка не вышла на поединок против израильтянки Юлии Сачков (весовая категория до 52 кг).
