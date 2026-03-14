Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" не смог обыграть "Аталанту"

В матче двадцать девятого тура чемпионата Италии "Интер" не смог обыграть "Аталанту" 1:1.

Впервые за год "сине-черные" не смогли победить в трех матчах подряд.

"Интер" лидирует, на 8 очков опережая "Милан", на 12 - "Наполи".

У "Интера" преимущество в статистике (57 % владения мячом, 16:8 по ударам). При этом соперники нанесли по 3 точных удара. Угловые чаще подавали бергамаски 3:2.

Казалось, миланцы контролируют ход встречи. Но они не сумели забить второй гол, а под конец встречи гости отыгрались.

Первый опасный момент создали гости на 13-й минуте. Зоммер с трудом укротил мяч после удара Скамакки в дальний угол.

На 26-й минуте миланцы вышли вперед. Франческо Эспозито принял мяч в штрафной и нанес удар метров с 10 1:0.

На 50-й минуте Маркус Тюрам нанес удар метров с 23. Мяч едва не попал в "девятку" ворот "Аталанты". На 62-й минуте Мхитарян направил мяч в штрафную. Маркус Тюрам метров с 10 попал точно во вратаря.

Несколько раз Тюрам и Думфриз били неточно.

На 82-й минуте Думфриз упал в своей штрафной в борьбе с Сулеманой, который пробил. Зоммер мяч парировал. Никола Крстович добил мяч в сетку 1:1.

После этого был удален наставник "Интера" Кристиан Киву, который слишком активно спорил с судьей.