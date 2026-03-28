x
28 марта 2026
Тайгер Вудс снова попал в аварию и был задержан

время публикации: 28 марта 2026 г., 04:36 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 04:43
Martin County Sheriff's Office via AP

Бывший лучший гольфист мира Тайгер Вудс был арестован во Флориде по подозрению в вождении в состоянии опьянения после аварии на острове Джупитер (Флорида, США), сообщают Reuters и Associated Press.

Автомобиль Land Rover, которым управлял Вудс, пытался на высокой скорости обогнать грузовик с прицепом, задел его и перевернулся. Никто в результате аварии не пострадал.

По данным офиса шерифа округа Мартин, Вудсу предъявлены обвинения по статьям о вождении в состоянии опьянения, причинении материального ущерба и отказе пройти законное освидетельствование. При этом власти заявили, что авария не была связана с алкоголем: алкотестер показал отрицательный результат, однако у Вудса заметили признаки опьянения, которое могло быть вызвано лекарствами или наркотическими веществами; от анализа мочи он отказался.

Президент США Дональд Трамп, комментируя задержание, заявил, что ему "очень жаль" и что Тайгер Вудс – его близкий друг, переживающий трудный период.

Напомним, что в феврале 2021 года Тайгер Вудс попал в аварию в Лос-Анджелесе. Тогда он получил множественные тяжелые травмы, в том числе переломы ног.

В 2017 году Вудс был задержан во Флориде после инцидента, связанного с приемом медикаментов.

