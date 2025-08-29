"Ноа" вышла в основной этап. Результаты матчей Лиги конференций
Завершился квалификационный этап Лиги конференций.
В групповой этап вышли "Кристал Пэлас", "Ноа", "Омония", "Лозанна", "Хамрун Спартанс", "Рапид" (Вена), АЗ, "Хеккен", АЕК (Афины), "Ракув", "Страсбур", "Университатя" (Крайова).
Фредрикстад (Норвегия) - Кристал Пэлас (Лондон, Англия) 0:0 (первый матч 0:1)
Ноа (Ереван, Армения) - Любляна (Словения) 3:2 (4:1)
Омония (Никосия, Кипр) - Вольфсбергер (Австрия) 1:0 (пенальти 5:4) (первый матч 1:2)
Бешикташ (Стамбул, Турция) - Лозанна (Швейцария) 0:1 (1:1)
Победный гол на 45-й минуте забил Натан Батлер-Ойедеджи (2 июля перешел из лондонского "Арсенала").
РФС (Рига, Латвия) - Хамрун Спартанс (Мальта) 2:2 (0:1)
Рапид (Вена, Австрия) - Дьор (Венгрия) 2:0 (1:2)
Оба гола забил Клоди Мбуйи.
АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Левски (София, Болгария) 4:1 (2:0)
ЧФР (Клуж-Напока, Румыния) - Хеккен (Швеция) 1:0 (2:7)
АЕК (Афины, Греция) - Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 2:0 (1:1)
Арда (Болгария) - акув (Ченстохова, Польша) 1:2 (0:1)
Брондбю (Дания) - Страсбур (Франция) 2:3 (0:0)
Университатя (Крайова, Румыния) - Истанбул ББ (Турция) 3:1 (2:1)