Египтяне отказались от матча против сборной Замбии из-за израильского тренера

Сборная Египта по футболу отклонила предложение о проведении товарищеского матча со сборной Замбии в ноябре.

Решение принято из-за того, что команду Замбии тренирует израильтянин Авраам Грант, сообщает Ynet.

Египтяне решили избежать скандала и удара по репутации перед Кубком африканских наций.

Руководство сборной опасалось гневной реакции египетских болельщиков.