Египтяне отказались от матча против сборной Замбии из-за израильского тренера
время публикации: 28 августа 2025 г., 13:09 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 13:09
Сборная Египта по футболу отклонила предложение о проведении товарищеского матча со сборной Замбии в ноябре.
Решение принято из-за того, что команду Замбии тренирует израильтянин Авраам Грант, сообщает Ynet.
Египтяне решили избежать скандала и удара по репутации перед Кубком африканских наций.
Руководство сборной опасалось гневной реакции египетских болельщиков.
