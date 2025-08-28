x
28 августа 2025
Спорт

Египтяне отказались от матча против сборной Замбии из-за израильского тренера

время публикации: 28 августа 2025 г., 13:09 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 13:09
Египтяне отказались от матча против сборной Замбии из-за израильского тренера
Сборная Египта по футболу отклонила предложение о проведении товарищеского матча со сборной Замбии в ноябре.

Решение принято из-за того, что команду Замбии тренирует израильтянин Авраам Грант, сообщает Ynet.

Египтяне решили избежать скандала и удара по репутации перед Кубком африканских наций.

Руководство сборной опасалось гневной реакции египетских болельщиков.

