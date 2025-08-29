x
29 августа 2025
|
последняя новость: 07:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 августа 2025
|
29 августа 2025
|
последняя новость: 07:34
29 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Определились все участники основного этапа Лиги Европы. Результаты матчей

Футбол
время публикации: 29 августа 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 07:23
Определились все участники основного этапа Лиги Европы. Результаты матчей
AP Photo/Lynne Sladky

Завершился квалификационный этап Лиги Европы.

В основную часть турнира вышли "Маккаби" (Тель-Авив), "Мидтьюланд", "Мальме", "Панатинаикос", "Лудогорец", ПАОК, "Генк", "Утрехт", "Янг Бойз", "Стяуа", "Брага".

КуПС (Куопио, Финляндия) - Мидтьюланд (Дания) 0:2 (первый матч 0:4)

Сигма (Оломоуц, Чехия) - Мальме (Швеция) 0:2 (,:3)

Самсунспор (Турция) - Панатинакиос (Афины, Греция) 0:0 (1:2)

Лудогорец (Разград, Болгария) - Шкендия (Северная Македония) 4:1 (дополнительное время) (основное время 2:1) (первый матч 1:2)

Израильский защитник Идан Нахмиас остался у "Лудогорца" в запасе.

ПАОК (Салоники, Греция) - Риека (Хорватия) 5:0 (0:1)

Генк (Бельгия) - Лех (Познань, Польша) 1:2 (5:1)

Утрехт (Нидерланды) - Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина) 0:0 (2:0)

Янг Бойз (Швейцария) - Слован (Братислава, Словакия) 3:2 (1:0)

Стяуа (Бухарест, Румыния) - Абердин (Шотландия) 3:0 (2:2)

Брага (Португалия) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 5:1 (4:0)

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 августа 2025

"Маккаби" проиграл киевскому "Динамо" но вышел в основную часть Лиги Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 августа 2025

Египтяне отказались от матча против сборной Замбии из-за израильского тренера
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 августа 2025

Состав сборной Израиля на отборочные матчи чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 августа 2025

Лионель Месси забил два гола. "Интер Майами" вышел в финал Кубка лиг