Определились все участники основного этапа Лиги Европы. Результаты матчей
Завершился квалификационный этап Лиги Европы.
В основную часть турнира вышли "Маккаби" (Тель-Авив), "Мидтьюланд", "Мальме", "Панатинаикос", "Лудогорец", ПАОК, "Генк", "Утрехт", "Янг Бойз", "Стяуа", "Брага".
КуПС (Куопио, Финляндия) - Мидтьюланд (Дания) 0:2 (первый матч 0:4)
Сигма (Оломоуц, Чехия) - Мальме (Швеция) 0:2 (,:3)
Самсунспор (Турция) - Панатинакиос (Афины, Греция) 0:0 (1:2)
Лудогорец (Разград, Болгария) - Шкендия (Северная Македония) 4:1 (дополнительное время) (основное время 2:1) (первый матч 1:2)
Израильский защитник Идан Нахмиас остался у "Лудогорца" в запасе.
ПАОК (Салоники, Греция) - Риека (Хорватия) 5:0 (0:1)
Генк (Бельгия) - Лех (Познань, Польша) 1:2 (5:1)
Утрехт (Нидерланды) - Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина) 0:0 (2:0)
Янг Бойз (Швейцария) - Слован (Братислава, Словакия) 3:2 (1:0)
Стяуа (Бухарест, Румыния) - Абердин (Шотландия) 3:0 (2:2)
Брага (Португалия) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 5:1 (4:0)