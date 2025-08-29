Наоми Осака вышла в третий круг Открытого чемпионата США
время публикации: 29 августа 2025 г., 07:34 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 07:34
В матче второго круга Открытого чемпионата США американка Аманда Анисимова победила австралийку Маю Джойнт 7:6, 6:2.
Третья ракетка мира американка Коко Гофф обыграла хорватку Донну Векич 7:6, 6:2. Чешка Каролина Мухова одолела румынку Сорану Михаэлу Кирсти 7:6, 6:7, 6:4.
Немка Лаура Зигемунд победила россиянку Анастасию Захарову 6:4, 6:2.
Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака разгромила американку Хейли Баптист 6:3, 6:1.
