29 декабря 2025
29 декабря 2025
Спорт

Дембеле признан лучшим игроком 2025 года по версии Globe Soccer Awards

Футбол
время публикации: 29 декабря 2025 г., 08:09
Franck Fife, Pool via AP

Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим игроком 2025 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения лауреатов прошла в Дубае.

Ранее 28-летний Дембеле был признан игроком 2025 года по версии ФИФА.

В 2025 году Усман Дембеле стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Золотого мяча.

