Дембеле признан лучшим игроком 2025 года по версии Globe Soccer Awards
время публикации: 29 декабря 2025 г., 08:09 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 08:13
Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим игроком 2025 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения лауреатов прошла в Дубае.
Ранее 28-летний Дембеле был признан игроком 2025 года по версии ФИФА.
В 2025 году Усман Дембеле стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Золотого мяча.
