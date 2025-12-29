Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим игроком 2025 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения лауреатов прошла в Дубае.

Ранее 28-летний Дембеле был признан игроком 2025 года по версии ФИФА.

В 2025 году Усман Дембеле стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Золотого мяча.