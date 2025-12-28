Футбол. "Милан" разгромил "Верону" и лидирует в Серии А

В матче семнадцатого тура чемпионата Италии "Милан" разгромил "Верону" 3:0.

"Милан" лидирует, на 2 очка опережая "Интер", который сегодня вечером сыграет с "Аталантой".

На последней минуте первого тайма после подачи углового отличился Кристиана Пулишич. Он набрал 50 (31 + 19) очков в матчах Серии А.

На 48-й минуте Кристофер Нкунку реализовал пенальти 2:0.

Через пять минут вратарь парировал мяч после удара Модрича. Мяч попал в штангу. Нкунку добил мяч в сетку 3:0.