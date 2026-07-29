FIFA намерена продать инвесторам долю в компании, управляющей чемпионатами мира

FIFA планирует создать коммерческую дочернюю компанию стоимостью около 20 миллиардов долларов и продать внешним инвесторам до 20% ее акций. Новая структура FIFA Forward Enterprise будет отвечать за коммерческие операции и организацию турниров, включая чемпионаты мира среди мужчин и женщин, клубный чемпионат мира и молодежные соревнования.

В FIFA рассчитывают привлечь таким образом до 4,2 миллиарда долларов. Компания объединит продажу телевизионных прав, спонсорские соглашения, билетные программы, лицензирование и непосредственную организацию соревнований. FIFA утверждает, что инвесторы получат только неконтрольные миноритарные пакеты и не смогут влиять на спортивные решения, регламент турниров или международный календарь.

Ожидается, что группу потенциальных инвесторов возглавит Thrive Eternal, созданная Джошуа Кушнером, братом зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. В подготовке сделки участвует банк JPMorgan.

UEFA резко выступил против инициативы, заявив, что она "переходит черту, которую руководящие футбольные организации никогда не должны переступать". "Душа и управление футболом – не активы, которыми можно торговать. Никто из нас не является владельцем футбола. FIFA не может его продавать", – говорится в заявлении европейского футбольного союза.

FIFA утверждает, что вырученные средства будут направлены на развитие футбола. Каждой из 211 национальных федераций могут предоставить до 20 миллионов долларов на инфраструктуру, подготовку тренеров, национальные сборные, детский и женский футбол. Проект еще должен получить поддержку большинства национальных федераций и одобрение Совета FIFA.