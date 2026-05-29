29 мая 2026
последняя новость: 11:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Футбол. Дор Хуги переходит из "Бейтара" в "Мккаби" (Нетания)

Футбол
время публикации: 29 мая 2026 г., 11:08 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 11:08
AP Photo/ Peter Morrison

Нападающий Дор Хуги подписал двухлетний контракт с "Маккаби" (Нетания), сообщает официальный сайт клуба.

Он перешел на правах свободного агента из столичного "Бейтара".

В сезоне 2024-25 годов Хуги играл под руководство Рони Леви в хайфском "Апоэле".

Ранее нападающий выступал за команды "Маккаби" (Хайфа), "Апоэль" (Петах-Тква), "Маккаби" (Петах-Тиква), "Апоэль" (Раанана), "Апоэль" (Тель-Авив), "Апоэль" (Рамат-Ган), "Санкт-Польтен" (Австрия), "Висла" (Краков), "Бней Сахнин".

В 2014 году в составе юношеской сборной Израиля Дор Хуги был участником юношеского чемпионата Европы.

