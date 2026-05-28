Фавориты и дебютанты чемпионата мира по футболу

До старта чемпионата мира по футболу осталось две недели. Турнир пройдет в Мексике, США и Канаде.

По мнению экспертов и букмекеров, наибольшие шансы на победу у сборных Испании и Франции.

В пятерку фаворитов входят команды Англии, Португалии и Бразилии.

Действующие чемпионы мира аргентинцы в этом списке на шестом месте. Шансы сборной Аргентины понизились после сообщения о травме Лионеля Месси.

Впервые в финальной части чемпионата мира сыграют сборные Узбекистана, Иордании, Кабо-Верде и Кюрасао.