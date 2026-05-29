Спорт

Футбол. Матч Ирландия - Катар несколько раз прерывали антиизраильские акции

время публикации: 29 мая 2026 г., 10:08 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 10:08
AP Photo/ Peter Morrison

В Дублине состоялся товарищеский матч, в котором ирландцы обыграли сборную Катара 1:0.

Победный гол на пятой минуте забил Натан Майкл Коллинз (Брентфорд).

На 45-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален Джек Мойлан (Линкольн).

На 78-й минуте составы команд стали равными. Удавлен Альмоэз Али (Аль-Духаил).

Матч дважды прерывался из-за протестов фанатов против игр против сборной Израиля (сборные Ирландии и Израиля - соперники по Лиге наций. Матчи пройдут в сентябре и октябре).

фанаты бросали на поле теннисные мячи с палестинскими флагами, сообщает "Спорт-экспресс".

Сборная Катара - участник чемпионата мира.

Неймар получил травму
В 33 года умерла известная израильская футболистка
Фавориты и дебютанты чемпионата мира по футболу
19-летний бывший игрок "Бней Йегуды" умер во время футбольного матча в Нигерии