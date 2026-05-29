29 мая 2026
Элина Свитолина вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции

время публикации: 29 мая 2026 г., 19:57 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 19:57
Элина Свитолина вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Emma Da Silva

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.

Она разгромила Тамару Корпач (Германия) 6:2, 6:3.

Румынка Сорана-Михаэла Кырстя не отдала ни одного гейма аргентинке Солане Сьерре 6:0, 6:0.

Десятая ракетка мира Каролина Мухова сенсационно проиграла швейцарке Джил Тайхман (170-е место в рейтинге WTA) 1:6, 5:7.

Россиянка Мирра Андреева победила чешку Мари Бузкову 6:4, 6:2.

В польском поединке Ига Швентек обыграла Магду Линнетт 6:4, 6:4.

