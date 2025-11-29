x
29 ноября 2025
|
последняя новость: 08:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 ноября 2025
|
29 ноября 2025
|
последняя новость: 08:53
29 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Чемпионат Франции. "Ренн" поднялся на четвертое место

Футбол
время публикации: 29 ноября 2025 г., 08:50 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 08:50
Футбол. Чемпионат Франции. "Ренн" поднялся на четвертое место
AP Photo/Jeremias Gonzalez

В стартовом матче четырнадцатого тура чемпионата Франции "Ренн" в гостях обыграл "Метц" 1:0.

"Ренн" одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место.

"Метц" находится в зоне вылета.

Победный гол на 22-й минуте забил Валентин Ронжье.

Хозяева старались, у них было значительное статистическое преимущество (52% владения мячом, 16:9 по ударам, 5:2 по точным ударам, 6:3 по угловым), но "Ренн" известен умением "ломать игру соперника". Гости сумели удержать нужный счет.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2025

Владелец "Ирони" (Тверия): "Обвинения ложны"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2025

Иран бойкотирует жеребьевку чемпионата мира по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2025

Кубок Боливии. Массовая драка и 17 удалений. Полиция применила спецсредства
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2025

"Шахтер" победил в Ирландии. Результаты матчей Лиги конференций