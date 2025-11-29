Футбол. Чемпионат Франции. "Ренн" поднялся на четвертое место

В стартовом матче четырнадцатого тура чемпионата Франции "Ренн" в гостях обыграл "Метц" 1:0.

"Ренн" одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место.

"Метц" находится в зоне вылета.

Победный гол на 22-й минуте забил Валентин Ронжье.

Хозяева старались, у них было значительное статистическое преимущество (52% владения мячом, 16:9 по ударам, 5:2 по точным ударам, 6:3 по угловым), но "Ренн" известен умением "ломать игру соперника". Гости сумели удержать нужный счет.