Футбол. Чемпионат Франции. "Ренн" поднялся на четвертое место
время публикации: 29 ноября 2025 г., 08:50 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 08:50
В стартовом матче четырнадцатого тура чемпионата Франции "Ренн" в гостях обыграл "Метц" 1:0.
"Ренн" одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место.
"Метц" находится в зоне вылета.
Победный гол на 22-й минуте забил Валентин Ронжье.
Хозяева старались, у них было значительное статистическое преимущество (52% владения мячом, 16:9 по ударам, 5:2 по точным ударам, 6:3 по угловым), но "Ренн" известен умением "ломать игру соперника". Гости сумели удержать нужный счет.
