Лига чемпионов ФИБА. "Бней Герцлия" проиграл итальянцам
время публикации: 29 октября 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 07:51
В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов ФИБА "Бней Герцлия" проиграл итальянскому клубу "Трапани" 74:77.
Израильтяне занимают последнее место в группе D, проиграв три матча.
"Бней Герцлия" выиграл первую четверть 20:19.
В дальнейшем в счете вели итальянцы.
После 20 минут 42:37, 30 - 61:53.
Самые результативные игроки матча лидеры израильтян Чинану Онуаку (21 + 5 подборов) и Элайджа Стюарт (16 + 8 подборов + 6 передач).
