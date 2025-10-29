x
Спорт

Лига чемпионов ФИБА. "Бней Герцлия" проиграл итальянцам

Баскетбол
время публикации: 29 октября 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 07:51
Лига чемпионов ФИБА. "Бней Герцлия" проиграл итальянцам
AP Photo/Jeff Chiu

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов ФИБА "Бней Герцлия" проиграл итальянскому клубу "Трапани" 74:77.

Израильтяне занимают последнее место в группе D, проиграв три матча.

"Бней Герцлия" выиграл первую четверть 20:19.

В дальнейшем в счете вели итальянцы.

После 20 минут 42:37, 30 - 61:53.

Самые результативные игроки матча лидеры израильтян Чинану Онуаку (21 + 5 подборов) и Элайджа Стюарт (16 + 8 подборов + 6 передач).

