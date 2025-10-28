x
28 октября 2025
28 октября 2025
Спорт

Евролига. "Маккаби" проиграл "Панатинаикосу"

Баскетбол
время публикации: 28 октября 2025 г., 23:14 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 23:14
Евролига. "Маккаби" проиграл "Панатинаикосу"
AP Photo/Jeff Chiu

В матче седьмого тура общего этапа Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Панатинаикосу" 85:99.

"Желтые" потерпели пятое поражение в семи матчах.

"Маккаби" выиграл первую четверть и первую половину матча: 25:24 и 49:47.

На 23-й минуте была ничья 55:55.

В дальнейшем греки захватили и наращивали преимущество.

После 30 минут 68:66.

Защитник "Панатинаикоса" Кендрик Нунн набрал 22 очка.

Спорт
