"Трипл-дабл" Йокича. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Оклахома Сити Тендер" в гостях разгромил "Атланту" 117:100.

Орландо Мэджик -Чикаго Булз 98:110

После трех четвертей 83:80 в пользу "Чикаго".

Атланта Хоукс - Оклахома-Сити Тендер 100:117

Центровой гостей Чет Холмгрен набрал 31 очко и сделал 12 подборов. Он забросил 6 из 8 трехочковых.

Шай Гилджес-Александр набрал 30 очков.

Филадельфия Сиксерз - Шарлотт Хорнетс 125:121

Последнюю четверть хозяева выиграли 39:25.

Квентин Граймз забросил победный трехочковый за 14 секунд до финальной сирены.

Денвыер Наггетс - Финикс Санз 133:111

Лидер "Денвера" Никола Йокич совершил второй "трипл-дабл" в сезоне и 166-й в НБА (14 + 14 подборов + 15 передач).

Мемфис Гризлиз - Индиана Пэйсерз 128:103

Новичок "Мемфиса" Седрик Коуард стал самым результативным игроком матча (27 + 6 подборов + 4 передачи).

22 очка он набрал во второй пололвине матча, забросив 6 трехочковых.